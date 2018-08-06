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Титов предложил альтернативу налоговому режиму для самозанятых
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Титов предложил альтернативу налоговому режиму для самозанятых 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Альтернативой предложенному российскими властями налоговому режиму для самозанятых могла бы стать система с фиксированной суммой, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — сейчас разрабатывает Минфин РФ. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. Ставка налога может варьироваться в зависимости от того, кому оказывает услуги самозанятый — физическому или юридическому лицу.
"Предложение хорошее. Только я не снимал бы с повестки второй вариант — наш, с фиксированной суммой в 20 тысяч рублей. Половина в ФОМС, половина — в региональный бюджет. Для самозанятых, которые сейчас в тени, важна граница отношений с государством, поэтому очень многим будет интересно просто купить патент, вместо того, чтобы декларировать весь доход", — сказал Титов РИА Новости.
В части взносов с самозанятых в Пенсионный фонд (предложенный властями проект подразумевает их отсутствие), Титов назвал такой подход справедливым и напомнил, что пенсию самозанятые смогут обеспечить себе при помощи добровольной накопительной системы.
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