На месте проблемных многоэтажек в центре Тюмени построят сквер и зону отдыха

Два скандальных объекта, которые в самом центре Тюмени построила ПСК «Континент», будут демонтированы за счет бюджетных средств.

Сейчас они находятся в аварийном состоянии. На их месте власти города и области планируют создать зону отдыха для горожан. Об этом сегодня в ходе брифинга, посвященного итогам полугодия в строительной отрасли, сообщил главный архитектор Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов

«По зданию на перекрестке улиц Ленина и Кирова все решения уже приняты — проектная документация на демонтаж разработана, в ближайшие дни город объявит конкурс. Что касается многоэтажки на перекрестке Герцена и Камышинской, то здесь мы ждем решения суда, после чего также сможем приступить к разработке ПСД на демонтаж», — рассказал Сергей Шустов.

По его словам, разбор дома на Ленина — Кирова может начаться уже в этом году. Процесс займет около четырех месяцев.

«Осуществить его будет непросто, место там довольно узкое, — заметил Сергей Шустов. — В какой-то момент придется перекрывать как минимум одну полосу на улице Ленина, а она и без того узкая. Кроме того, рядом стоит синагога, важно не навредить соседним объектам в процессе демонтажа. Разбирать придется вручную».

Главный архитектор Тюменской области также отметил, что с момента закладки зданий строительные нормы серьезно поменялись, и данные объекты не будут соответствовать современным требованиям ни при каком раскладе.

«Это касается и ширины лестничных клеток, монтажа лифтов, противопожарных норм и так далее. И брать на себя ответственность за отступление от этих требований никто не будет», — добавил начальник Главного управления строительства.

Говоря об использовании освободившегося пространства, Шустов отметил, что принято, на его взгляд, оптимальное решение.

«Мы обсуждали этот вопрос с городской администрацией и решили, что лучше всего на этом месте ничего не строить. А сделать зону отдыха, маленький скверик, поставить лавочки, клумбу и так далее», — заявил чиновник.

Напомним, история этих домов началась еще в 90-е. В процессе возведения застройщик превысил нормы этажности и допустил ряд других нарушений. Затем работы были остановлены, а ПСК «Континент» была признана банкротом. После ряда экспертиз специалисты постановили, что завершение строительства обойдется в серьезную сумму, при этом состояние домов не будет гарантировать безопасности при их эксплуатации. В итоге дольщикам за счет бюджета выплатили компенсации.

Как отметил Сергей Шустов, нововведения в законодательстве, вступившие в силу с 1 июля и призванные защитить права дольщиков, должны существенно снизить риски для граждан. При этом строительные компании столкнутся с определенными трудностями, но эти меры принимаются из благих побуждений, подчеркнул Шустов.

«А то мы только пот со лба вытрем, думаю, что все проблемы обманутых дольщиков решили, как у нас еще что-нибудь случается, — говорит он. — С 2010 года мы в Тюменской области реанимировали 75 таких объектов, восстановив права 5798 дольщиков».

Фото: Есен Абилькенов