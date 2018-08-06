Число заявок на смену оператора с сохранением номера превысило 16 млн

«3 августа 2018 года количество заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло 16 млн Шестнадцатимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Приморском крае от физического лица», — говорится в сообщении.

Согласно статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных номеров), с начала 2018 года поступило более 3,3 млн заявок.

Основными причинами отклонения заявок являются утеря SIM-карты, непогашенная задолженность, а также несоответствия номеров и данных абонента с данными оператора.