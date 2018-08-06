Число заявок на смену оператора с сохранением номера превысило 16 млн 

«3 августа 2018 года количество заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло 16 млн Шестнадцатимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Приморском крае от физического лица», — говорится в сообщении.
Согласно статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных номеров), с начала 2018 года поступило более 3,3 млн заявок.
Основными причинами отклонения заявок являются утеря SIM-карты, непогашенная задолженность, а также несоответствия номеров и данных абонента с данными оператора.
В конце 2012 года вступил в силу ФЗ № 253, закрепляющий право абонента сотовой связи на сохранение номера при смене оператора с 1 декабря 2013 года. Постановлением правительства РФ от 15 июля 2013 года № 599 определены порядок, сроки и последовательность переноса номеров при смене сотового оператора.