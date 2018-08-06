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Количество заявок на перенос абонентского номера в рамках услуги MNP достигло 16 млн
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Количество заявок на перенос абонентского номера в рамках услуги MNP достигло 16 млн 

Агентство «Москва» 7 часов назад
В России зарегистрирована 16-миллионная заявка на перенос абонентского номера, сообщили в пресс-службе Федерального агентства связи (Россвязь).
«Количество заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло новой отметки — 16 млн Шестнадцатимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Приморском крае от физического лица», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии со статистикой подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных номеров) с начала 2018 г. поступило более 3,3 млн заявок.
На настоящий момент времени ФГУП ЦНИИС обладает современной действующей ИКТ-инфраструктурой, к которой подключены все (100%) действующие операторы подвижной радиотелефонной связи, более 150 кредитно-финансовых организаций, а также целый ряд операторов сетей фиксированной связи, банков, контент-провайдеры, SMS-агрегаторы и так далее. Всего более 450 организаций.
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