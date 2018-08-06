Установку песочницы без песка в Петербурге признали законной

Прокуратура Петербурга по итогам проверки не выявила нарушений закона при установке песочницы без песка за 350 тысяч рублей на 6-й Советской улице. Это следует из ответа ведомства на запрос активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

«Постановленное и смонтированное детское игровое оборудование, включая детскую песочницу Comic, соответствует требованиям конкурсной документации и условиям контракта. Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении сотрудников СПбГКУ «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» в настоящее время не установлено», — приводит Интерфакс ответ прокуратуры

На песочницу за 350 тысяч рублей обратили внимание активисты движения, связанного с общественной организацией «Красивый Петербург». Согласно заявке на сайте госзакупок, обустройство детской площадки обошлось бюджету Петербурга почти в 5 млн рублей. Из них 353 тыс. рублей было потрачено на песочницу в виде домика, 312 тыс. рублей — на подвесные качели, 76 тыс. рублей — на качалку на пружине и 1,7 млн рублей — на детский игровой комплекс с горками для катания. В городской прокуратуре в ответ пообещали поверить условия заключения контракта на установку этого оборудования.

В администрации района заявили, что такой тип песочниц комплектуется пластмассовыми шарами, а не песком, а стоимость оборудования рыночно обоснована. «Все игровое оборудование должно быть из высокопрочной сосны, с антивандальным покрытием, краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям», — отметили в пресс-службе, добавив, что такой тип площадок «активно устанавливается в Москве».

По материалам «ДП»

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