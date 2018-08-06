Нефтяная компания «ФортеИнвест» направила на благотворительность более 54 млн рублей

Акционерное общество «ФортеИнвест», входящее в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева , в первом полугодии 2018 года направило на благотворительные цели порядка 54,4 млн рублей. Значительная часть средств — 25 млн рублей была использована для развития социальной сферы и строительства инфраструктурных объектов в городе Орске и поселках Оренбургской области, где компания добывает и перерабатывает нефтегазовое сырье.

При финансовой поддержке «ФортеИнвест» в Орске, где расположено градообразующее предприятие — Орский нефтеперерабатывающий завод — один из главных активов компании, было построено социальное жилье: сдан очередной многоквартирный дом для врачей городского онкодиспансера. Вместе с тем скоро завершится строительство медицинского центра «Белая роза», где будет проводиться комплексная диагностика онкологических заболеваний у женщин. В настоящее время на финальную стадию выходят ремонтные работы будущего медучреждения. Центр будет оснащен современным оборудованием, которое позволит врачам оперативно выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях. «Белая роза» оказывать бесплатную помощь паценткам со всего Восточного Оренбуржья.

Кроме того, в Орске уже на протяжении двух лет реализуется программа «Раскрасим город», благодаря которой были художественно оформлены фасады нескольких зданий. При финансовой поддержке «ФортеИнвест» в первом полугодии начались работы по ремонту фасада главного корпуса Орского гуманитарно-технологического института и зала тяжелой атлетики в спортивной школе олимпийского резерва Орска. Легкоатлетические команды региона также получили поддержку — участники сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» получили в подарок профессиональную спортивную форму.

Помогают нефтяники и поселкам Оренбургской области, где не хватает инфраструктурных объектов. В Октябрьском районе для нужд средней образовательной школы был приобретен автобус, построены несколько современных детских площадок. В Матвеевском районе проведены работы по ремонту сельского клуба, а в Александровском районе — отремонтированы местный клуб, а также Музей немецкой культуры и православный храм Космы и Дамиана. В Красногвардейском районе Оренбургской области начался ремонт трех средних школ: Кинзельской, Пролетарской и Подольской. Для последней также будет приобретен необходимый спортинвентарь.

Кроме поддержки региональных проектов, 29,4 млн рублей компания «ФортеИнвест» направила на реализацию федеральных проектов социальной направленности и на развитие культурного потенциала страны. В рамках своей благотворительной программы холдинг «ФортеИнвест» активно сотрудничает с Благотворительным фондом «САФМАР», основателем которого является известный меценат и бизнесмен Михаил Гуцериев.

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