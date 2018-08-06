ЦБ разъяснил ценность поправок в закон об инсайде

Регулятор и участники рынка смогут более эффективно противодействовать недобросовестным практикам на открытом рынке. Об этом заявили в Центробанке РФ , комментируя подписанные президентом поправки к закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

«Поправки были подготовлены с учетом правоприменения действующего закона и детально обсуждались с участниками рынка. Они позволят более эффективно вести борьбу с незаконным использованием инсайда и манипулированием рынком и одновременно снизить административную нагрузку на компании», — подчеркивается в сообщении регулятора.

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Так, перечень инсайдерской информации, прописанный в законе, перестанет быть исчерпывающим. Эмитенты смогут формировать его самостоятельно, включая дополнительные виды информации исходя из особенностей своей деятельности. Сроки и порядок раскрытия такой информации организации также будут устанавливать по своему усмотрению.

Вводится четкое определение, что именно является манипулированием рынком. При этом Банк России сможет нормативным актом дополнять уже имеющийся в законе перечень действий, относящихся к манипулированию. Это даст регулятору возможность оперативно реагировать на ситуацию. В то же время за нарушения, указанные в нормативном акте Банка России, не предусмотрена уголовная ответственность, за них может последовать только административное наказание и иные применяемые Банком России меры. Отдельно прописывается, что за такие нарушения не могут быть привлечены к ответственности СМИ, опубликовавшие ту или иную информацию.

Продуктовый виджет

Закон также уточняет и детализирует порядок проведения Центробанком проверок, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайда и манипулированию рынком, в том числе проверок юридических лиц, не являющихся поднадзорными регулятору организациями. Сотрудники ЦБ при проведении проверок получают право проводить осмотр помещений, территорий, предметов и документов. Но одновременно установлен жесткий порядок подобных проверок и осмотра: на них будет необходимо получить согласие председателя Банка России или его заместителя; предусмотрена ответственность проверяющих за незаконное разглашение полученной информации, составляющей охраняемую законом тайну. Кроме того, доступ на территории и в помещения государственных органов и физических лиц с целью осмотра возможен только с их согласия.