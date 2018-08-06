Капремонт двух травматологических отделений завершили в больнице Сергиева Посада

В Сергиево-Посадской районной больнице завершился капитальный ремонт двух травматологических отделений, они функционируют в обычном режиме и принимают пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Сергиево-Посадской районной больнице завершился капитальный ремонт травматологических отделений №1 и №2. На эти цели из бюджета Московской области было направлено порядка 18,5 миллиона рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

По его словам, работы велись по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья».

«В результате капремонта в отделениях полностью отремонтированы все инженерные системы, смонтированы консоли подвода медицинских газов к каждой койке, полностью изменен в соответствии с существующими требованиями дизайн основных и вспомогательных помещений. Ремонтные работы уже полностью завершены, отделения функционируют в обычном режиме», — отметил Марков.

За последние четыре года в Московской области отремонтировано более 500 медицинских учреждений. В 2018 году планируется проведение строительно-монтажных работ в 167 объектах здравоохранения на общую сумму около 4 миллиарда рублей.