Калининград избавляют от крупногабаритных рекламных конструкций

Мой Калининград. В Калининграде 81 «незаконная рекламная конструкция» демонтирована за неделю — с 30 июля по 3 августа.

В целом же с 1 января на территории городского округа убрано 1338 рекламных конструкций.

Как заявлено, подразделения администрации особое внимание уделяют борьбе с незаконной рекламой. Работа по очистке города от рекламного спама сотрудниками отдела рекламы комитета архитектуры и строительства ведется ежедневно, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 6 августа 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Регулярно рекламодателям, нарушающим законодательство, направляются предписания на демонтаж. В случае, если предписания не выполняются, демонтаж осуществляется принудительно.

Как сообщено, в последние годы в Калининграде были запрещены рекламные штендеры, введен запрет на баннеры и панно на фасадах жилых домов, на вывески и рекламные конструкции выше перекрытий первого этажа, на размещение рекламы на дорожных ограждениях, заборах, перилах. Кроме того теперь нельзя устанавливать габаритные конструкции на автозаправках.

Председатель комитета архительктуры и строительства городской администрации (КАиС) Артур Крупин сообщил, что принято решение постепенно освободить Калининград от крупногабаритных рекламных конструкций.

«Мы от них будем избавляться и минимизируем их количество. Сейчас готовятся изменения в городские нормативные акты, регламентирующие этот процесс. Помимо крупногабаритных объектов, будет отрегулирован процесс размещения рекламных поверхностей на строительных заборах. В настоящее время застройщик имеет право получить соответствующее разрешение сроком на год. В итоге на заборе получается такая сплошная линия, которая превращается в рекламную линейку. Переход к новым правилам будет плавным, выданные ранее разрешения будут действовать до конца отведенного срока», — поделился Артур Крупин.