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Якутия представит на ВЭФ проект моста через реку Лену
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Якутия представит на ВЭФ проект моста через реку Лену 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 6 авг — РИА Новости. Якутия представит проект моста через реку Лену на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), важно дождаться выхода решения о строительстве объекта, сообщил врио главы региона Айсен Николаев на встрече агитпоезда к 100-летию комсомола.
По сведениям Минвостокразвития РФ, 3 августа завершился прием заявок инвестиционных проектов, которые будут презентованы на четвертом Восточном экономическом форуме. Якутия заявила о презентации 52 проектов и наряду с Хабаровским и Приморским краями вошла в тройку лидеров по количеству поданных заявок.
"Ленский мост соединит запад и восток страны по северному широтному поясу, о такой необходимости экономисты говорят многие десятилетия. Не важно, каким будет мост — совмещенным или автомобильным. Главное, чтобы вышло решение — мост через реку Лена в районе Якутска появится", — сказал журналистам Николаев.
Ранее сообщалось, что проектом строительства моста через реку Лена интересуются иностранные инвесторы из Китая и Японии. 23 июля в Якутске состоялся международный форум, посвященный данной теме, в ходе стоимость объекта эксперты оценили в 70-80 миллиардов рублей. На конференции были рассмотрены различные финансовые механизмы для реализации строительства, в том числе вариант строительства на основе концессионного соглашения.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.
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