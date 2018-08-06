17,5 млрд рублей потратят на ИТС Москвы

Стали известны итоги конкурса по содержанию интеллектуальной транспортной системы Москвы, сообщает vestnik-glonass. Заказчиком выступил ЦОДД при правительстве столицы . Стоимость госконтракта составила 17,5 млрд рублей.

Заявки подали несколько предприятий: АО «ЭР-Телеком Холдинг», ФГУП «Свэко» и ООО «Швабе-Москва». Победителем стала компания, входящая в состав госкорпорации «Ростех» — «Швабе-Москва».

В техзадании госконтракта указаны обязанности подрядчика. Он должен следить за функционированием ИТС в целом, а также линиями связи, программным обеспечением, системами обеспечения информационной безопасности и проводить ремонтные работы.

По данным ЦОДД, в инфраструктуру системой управления дорожным движением столицы входит порядка 40 тысяч светофоров, 2700 комплексов видеонаблюдения, 48 метеостанций и 170 интерактивных информационных табло.