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17,5 млрд рублей потратят на ИТС Москвы
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17,5 млрд рублей потратят на ИТС Москвы 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Стали известны итоги конкурса по содержанию интеллектуальной транспортной системы Москвы, сообщает vestnik-glonass. Заказчиком выступил ЦОДД при правительстве столицы. Стоимость госконтракта составила 17,5 млрд рублей.
Заявки подали несколько предприятий: АО «ЭР-Телеком Холдинг», ФГУП «Свэко» и ООО «Швабе-Москва». Победителем стала компания, входящая в состав госкорпорации «Ростех» — «Швабе-Москва».
В техзадании госконтракта указаны обязанности подрядчика. Он должен следить за функционированием ИТС в целом, а также линиями связи, программным обеспечением, системами обеспечения информационной безопасности и проводить ремонтные работы.
По данным ЦОДД, в инфраструктуру системой управления дорожным движением столицы входит порядка 40 тысяч светофоров, 2700 комплексов видеонаблюдения, 48 метеостанций и 170 интерактивных информационных табло.
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