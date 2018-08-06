В Псковской области к 2021 году появятся два рыбозавода

ПСКОВ, 6 августа. / ТАСС /. Два предприятия по выращиванию рыбы появятся в Псковской области к 2021 году, общий объем инвестиций в проекты составляет 355 млн рублей. Один из заводов будет выращивать радужную форель и производить красную икру, второе предприятие займется выращиванием личинок сига и щуки. Об этом в понедельник в ходе заседания совета по инвестициям Псковской области сообщила генеральный директор компании-инвестора ООО «Галактика-О», Марина Олина.

"Один из заводов мы намерены разместить в Гдове, рядом с Чудским озером. Объем инвестиций — собственных и привлеченных средств — 150 млн рублей. Второй завод — на озере Велье в Опочецчком районе, там объем инвестиций 205 млн рублей, будет создано порядка 50 рабочих мест. Сроки завершения строительства двух объектов — 2021 год", — сказала гендиректор компании-инвестора.

Она также уточнила, что рыбный завод на берегу Чудского озера разместится на площади в 1,5 тыс. квадратных метров и будет заниматься разведением судака. Кроме того, предприятие будет ежегодно производить 3 млн личинок сига и 1 млн личинок щуки. Второе предприятие, которое разместится в Опочецком районе, будет заниматься разведением радужной форели. «Его производительность в год составляет до 500 тонн форели, а также 20 тонн красной игры», — сказала инвестор.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил профильным комитетам региона оказать инвестору содействие в решении организационных вопросов, в частности «проработать вопрос выделения земельных участков инвестору в первоочередном порядке».

Как пояснили в региональном комитете по природопользованию и охране окружающей среды, реализация проектов позволила бы региону более эффективно вести работу по «зарыблению водоемов». В настоящий момент регион закупает мальков судака, щуки и других промысловых пород рыб в других субъектах.