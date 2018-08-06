Ещё
В Псковской области к 2021 году появятся два рыбозавода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.31
+0.09 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Псковской области к 2021 году появятся два рыбозавода 

ТАСС 2 часа назад
ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Два предприятия по выращиванию рыбы появятся в Псковской области к 2021 году, общий объем инвестиций в проекты составляет 355 млн рублей. Один из заводов будет выращивать радужную форель и производить красную икру, второе предприятие займется выращиванием личинок сига и щуки. Об этом в понедельник в ходе заседания совета по инвестициям Псковской области сообщила генеральный директор компании-инвестора ООО «Галактика-О», Марина Олина.
"Один из заводов мы намерены разместить в Гдове, рядом с Чудским озером. Объем инвестиций — собственных и привлеченных средств — 150 млн рублей. Второй завод — на озере Велье в Опочецчком районе, там объем инвестиций 205 млн рублей, будет создано порядка 50 рабочих мест. Сроки завершения строительства двух объектов — 2021 год", — сказала гендиректор компании-инвестора.
Она также уточнила, что рыбный завод на берегу Чудского озера разместится на площади в 1,5 тыс. квадратных метров и будет заниматься разведением судака. Кроме того, предприятие будет ежегодно производить 3 млн личинок сига и 1 млн личинок щуки. Второе предприятие, которое разместится в Опочецком районе, будет заниматься разведением радужной форели. «Его производительность в год составляет до 500 тонн форели, а также 20 тонн красной игры», — сказала инвестор.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил профильным комитетам региона оказать инвестору содействие в решении организационных вопросов, в частности «проработать вопрос выделения земельных участков инвестору в первоочередном порядке».
Как пояснили в региональном комитете по природопользованию и охране окружающей среды, реализация проектов позволила бы региону более эффективно вести работу по «зарыблению водоемов». В настоящий момент регион закупает мальков судака, щуки и других промысловых пород рыб в других субъектах.
ТАСС: последние новости
Суд Петербурга прекратил производство по делу о международном прокате "Смешариков" Власти Петербурга не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте в 2019 году Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени102
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение