Ещё
В Самаре пересмотрят схему размещения точек с арбузами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.57
–0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Самаре пересмотрят схему размещения точек с арбузами 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Сейчас торговые точки разбросаны по городу хаотично
В 2018 году в областной столице привели в порядок ларьки с мороженым. Теперь они выглядят одинаково. Об этом рассказали в администрации Самары.
— В следующем году в едином дизайне будут оформлены и точки продажи арбузов, дынь, фруктов и ягод, — сообщили в мэрии города.
Также будет пересмотрена схема размещения торговых точек: их равномерно распределят по районам Самары.
В 2018 году в областной столице предприниматели заключили 349 договоров на продажу мороженого, прохладительных напитков и бахчевых культур. Продавцы уже вовсю предлагают горожанам спелые полосатые ягоды. Журналисты 63.ru вместе с сотрудниками испытательной лаборатории выяснили, где лучше покупать арбузы, на рынке или в супермаркете, а также проверили летнее лакомство на наличие нитратов.
63.ru: последние новости
Жители Самарской области получат новые квитанции «Остановка запрещена!»: самарцы просят Азарова вернуть им парковки в ЖК «Ботанический» В самарском сквере на Красной Глинке установят лавочку для влюбленных
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»40
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России92
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение