В Самаре пересмотрят схему размещения точек с арбузами

Сейчас торговые точки разбросаны по городу хаотично

В 2018 году в областной столице привели в порядок ларьки с мороженым. Теперь они выглядят одинаково. Об этом рассказали в администрации Самары.

— В следующем году в едином дизайне будут оформлены и точки продажи арбузов, дынь, фруктов и ягод, — сообщили в мэрии города.

Также будет пересмотрена схема размещения торговых точек: их равномерно распределят по районам Самары.

В 2018 году в областной столице предприниматели заключили 349 договоров на продажу мороженого, прохладительных напитков и бахчевых культур. Продавцы уже вовсю предлагают горожанам спелые полосатые ягоды. Журналисты 63.ru вместе с сотрудниками испытательной лаборатории выяснили, где лучше покупать арбузы, на рынке или в супермаркете, а также проверили летнее лакомство на наличие нитратов.