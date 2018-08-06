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«Уралвагонзавод» опроверг данные о массовых увольнениях сотрудников
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«Уралвагонзавод» опроверг данные о массовых увольнениях сотрудников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опроверг информацию СМИ о массовых сокращениях на предприятии, заявив, что слухи распространяют, чтобы дискредитировать корпорацию, говорится в ответе УВЗ на письменный запрос РИА Новости.
Ранее агентство Ura.Ru со ссылкой на источник в УВЗ написало о грядущем увольнении 15 тысяч сотрудников на 39 предприятиях, в том числе в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Сокращения, по данным СМИ, могут произойти в рамках программы по снижению затрат холдинга.
"Информация о том, что на УВЗ будут сокращены «тысячи сотрудников», относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию", — говорится в сообщении УВЗ.
В пресс-службе предприятия добавили, что корпорация не ожидает падения загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах, поэтому массовых сокращений на предприятиях холдинга не планируется.
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