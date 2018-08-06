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УФАС выдало два предупреждения администрации Чебаркуля
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УФАС выдало два предупреждения администрации Чебаркуля 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях Администрации Чебаркульского городского округа по утверждению административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Чебаркульского городского округа» и «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Чебаркульского городского округа».
По мнению службы, ряд положений административного регламента «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Чебаркульского городского округа», утвержденного в 2018 году, не соответствует требованиям Закона о защите конкуренции. В частности, регламентом установлено:
положение о возможности размещения нестационарных торговых объектов исключительно на основании договора на размещение нестационарного объекта, не соответствующее Земельному кодексу Российской Федерации и ограничивающее возможность выбора хозяйствующими субъектами порядка размещения нестационарного торгового объекта;
сроки рассмотрения заявления о предоставлении права размещения нестационарного торгового объекта, не позволяющие определить срок предоставления муниципальной услуги, что может привести к необоснованному увеличению сроков предоставления муниципальной услуги;
требование о представлении свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, не соответствующее требованиям действующего законодательства и являющееся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Кроме того, не установлены положения о том, является ли заявление о предоставлении права размещения нестационарного торгового объекта основанием для его включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Чебаркульского городского округа Челябинской области, не установлены основания для отказа в предоставлении права (заключения договора) размещения нестационарного торгового объекта, в том числе без проведения торгов, а также положения предоставления муниципальной услуги в случае проведения торгов на право размещения нестационарного торгового объекта, что создает неясность порядка получения права размещения нестационарного торгового объекта и может привести к незаконному отказу в получении муниципальной услуги одним хозяйствующим субъектам и предоставлению такой услуги другим.
Регламентом «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Чебаркульского городского округа», утвержденным в 2014 году, не установлены:
положения, регламентирующие порядок внесения в план организации розничных рынков на территории Челябинской области сведений о розничных рынках на территории Чебаркульского городского округа, что не позволяет определить порядок организации розничного рынка на территории Чебаркульского городского округа и получения разрешения на его организацию и может привести к препятствованию осуществления предпринимательской деятельности;
положения, регламентирующие порядок формирования информации о порядке выдачи разрешений, принятых решениях о выдаче разрешений (отказе в выдаче разрешений), переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении сроков их действия и аннулировании, направления указанной информации в орган исполнительной власти Челябинской области, что может привести к нарушению порядка организации розничного рынка на территории Чебаркульского городского округа и к препятствованию осуществления предпринимательской деятельности.
При этом установлены сроки вручения (направления) заявителю уведомления о выдаче разрешения и оформленного разрешения либо отказа в выдаче разрешения, не соответствующие Правилам выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, что может привести к препятствованию осуществления предпринимательской деятельности.
«Администрация до 1 октября 2018 года должна внести соответствующие изменения в регламенты. В противном случае в отношении органа местного самоуправления будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.
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