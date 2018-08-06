На возобновление работы очистных сооружений в поселке Победа потребуется до трех лет

ГУП «Леноблводоканал» приступил к предварительному этапу ремонтных работ на канализационно-очистных сооружениях (КОС) поселка Победа — началось их технологическое обследование.

После вынесения заключения о состоянии очистных, будет принято решение в пользу их полной реконструкции или капитального ремонта. В первом случае речь идет о строительстве новых объектов на месте старых, а во втором — о приведении существующих КОСов в надлежащее состояние и оснащение современным оборудованием. На возобновление работы очистных потребуется около 2-3 лет. Ранее работа КОСов была остановлена в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. В 2018 году объект был передан на баланс ГУП «Леноблводоканал», после чего была разработана дорожная карта по его восстановлению.