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Россия спустя восемь лет возобновила поставки пшеницы в Бразилию
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Россия спустя восемь лет возобновила поставки пшеницы в Бразилию 

Мир24 1 час назад
Впервые за восемь лет из Калининградской области отгружена партия более чем в 26 тыс. тонн, сообщает «МИР 24».
Россельхознадзор отмечает, что специалисты ведомства уже согласовали все условия экспорта. Отправленный груз прошел все необходимые лабораторные исследования. Он полностью соответствует карантинным фитосанитарным требованиям Бразилии и был допущена к ввозу без ограничений с бразильской стороны.
Отметим, что южноамериканское государство ежегодно импортирует около семи миллионов тонн пшеницы. Согласно прогнозу Минсельхоза России, экспорт зерновых в ближайший год, начиная с 1 июля, ожидается на уровне 45 млн тонн.
А вот Европе грозит повышение цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Это связано с аномальной жарой. Эксперты предполагают, что в 2018 году неурожай в ЕС и странах СНГ достигнет трехлетнего минимума. Есть вероятность, что мировой запас зерна снизится до уровня пятилетней давности.
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