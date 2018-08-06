Россия спустя восемь лет возобновила поставки пшеницы в Бразилию

Впервые за восемь лет из Калининградской области отгружена партия более чем в 26 тыс. тонн, сообщает «МИР 24».

Россельхознадзор отмечает, что специалисты ведомства уже согласовали все условия экспорта. Отправленный груз прошел все необходимые лабораторные исследования. Он полностью соответствует карантинным фитосанитарным требованиям Бразилии и был допущена к ввозу без ограничений с бразильской стороны.

Отметим, что южноамериканское государство ежегодно импортирует около семи миллионов тонн пшеницы. Согласно прогнозу Минсельхоза России , экспорт зерновых в ближайший год, начиная с 1 июля, ожидается на уровне 45 млн тонн.

А вот Европе грозит повышение цен на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Это связано с аномальной жарой. Эксперты предполагают, что в 2018 году неурожай в ЕС и странах СНГ достигнет трехлетнего минимума. Есть вероятность, что мировой запас зерна снизится до уровня пятилетней давности.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ