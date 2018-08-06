Ростовская область привлечет казаков к борьбе с санкционными товарами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. / ТАСС /. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главам районов привлекать казаков к работе по выявлению поступающей в регион санкционной продукции.

"Главам администраций — провести работу с муниципальными служащими и гражданами по формированию эффективной позиции по безотлагательному информированию органов внутренних дел об известных фактах ввоза и реализации санкционных товаров, продовольствия и сырья, а также контрафактной и контрабандной продукции. В этих целях использовать потенциал народных дружин, казачества", — сказал губернатор в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Как сообщил и. о. начальника Южного таможенного управления Виктор Коптенко, в первом полугодии 2018 года в зоне действия таможни изъято и уничтожено более 20 тонн санкционных товаров, в том числе таможенными органами Ростовской области на границе уничтожено более 100 кг таких товаров.

Ростовская область является приграничным с Украиной регионом. Через приграничные пункты пропуска, по данным Южной транспортной прокуратуры, в регион часто ввозят санкционные товары из соседнего государства. Также санкционные овощи и фрукты из стран Евросоюза поставляются на рынки Ростовской области под видом товаров стран-членов Евразийского экономического союза на автомобилях, зарегистрированных в странах ЕАЭС.

Указ президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вступил в силу 6 августа 2014 года. Документом был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, которые ввели или присоединились к санкциям в отношении РФ.