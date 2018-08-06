В Сочи банкиры поднимут вопрос конкуренции в финсекторе

Варианты решения этих проблем предложат на XVI Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», который пройдет 5-8 сентября 2018 года в Сочи. Как отмечают организаторы, банковская отрасль стремительно движется в сторону создания единой цифровой информационной среды, которая свяжет между собой государственные органы, банки, бизнес и пользователей услуг. Именно поэтому темой круглых столов форума в этом году стало создание передовых цифровых технологий и платформ электронной коммерции и их влияние на конкуренцию.

В частности планируется обсудить вопросы внедрения банками системы удаленной идентификации, разработки систем распределенного реестра, применение безналичных платежей, а также передачи данных через открытые источники.

"Использование достижений в отрасли финансовых технологий позволяет повысить доступность финансовых услуг для клиентов и снизить затраты банков на разработку и дистрибуцию новых продуктов. Мы полагаем, что использование банками высоких технологий в своей деятельности может оказать положительное влияние на конкуренцию в банковской среде", — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков : Сегодня ситуация с конкуренцией в банковском секторе далека от идеальной. Особенно остро проблема конкуренции стоит в регионах, во многих из которых могут доминировать один или два крупных банка. Поэтому именно конкуренцию было решено сделать главной темой XX Банковской конференции.

По словам организаторов, для понимания проблем и выработки решений, способствующих развитию конкуренции, важно наладить бесперебойный открытый диалог банковского сообщества с регулятором и органами государственной власти.

— Будем говорить о необходимости обеспечить равные условия для участия банков в госпрограммах субсидирования льготного кредитования, допуску их к работе с отдельными клиентскими сегментами, возможности выдачи гарантий для обеспечения обязательств клиентов перед государственными органами и предприятиями", — подчеркнул Алексей Войлуков.

В обсуждении этих и других вопросов примут участие руководители Банка России , федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы , представители ведущих международных финансовых организаций. Для участия в XVI Международном банковском форуме «Банки России — XXI век зарегистрировано 250 человек, которые представляют 130 организаций, в том числе 70 коммерческих банков, 15 из которых будут участвовать в форуме впервые.