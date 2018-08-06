По факту вырубки деревьев на 5-й просеке возбуждено уголовное дело

«Появляются первые результаты проверки законности строительства нового жилья на 5-й просеке, против которого выступают жители. Сегодня УМВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на месте стройки. Установлен ущерб более 1 млн рулей», — прокомментировал Хинштейн.

Напомним, владельцами земельного участка площадью около 2,2 га под предполагаемый ЖК «Омега» являются четыре физических лица. Они заключили соглашение с ГК «Берег», которая и планирует построить на площадке ЖК «Омега».

Протестующие против этого жилого комплекса жители 5-й просеки указывали, что на месте стройки ведется незаконная вырубка зеленых насаждений, а также уничтожается карстовое озеро Леснуха.

Недавно они получили ответ от департамента градостроительства Самары, в котором сообщается о том, что по поручению главы города разработан проект постановления об отказе в предоставлении застройщику разрешения на отклонение от предельных разрешенных параметров стройки. Спорный участок входит в зону Ж-3, где разрешено строительство зданий до восьми этажей.