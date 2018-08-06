В Саратовском правительстве решают проблемные дома Аббасова

В правительстве Саратовской области проходит заседание рабочей группы по проблеме обманутых дольщиков. На повестке самые сложные дома застройщика Алексея Абасова, который сейчас находится под следствием. В списке 14 объектов: срок их строительства не определен, у большинства степень готовности нулевая на уровне котлована.