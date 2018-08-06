В Саратовском правительстве решают проблемные дома Аббасова 

В правительстве Саратовской области проходит заседание рабочей группы по проблеме обманутых дольщиков. На повестке самые сложные дома застройщика Алексея Абасова, который сейчас находится под следствием. В списке 14 объектов: срок их строительства не определен, у большинства степень готовности нулевая на уровне котлована.
Заседание проходит при участии губернатора, присутствуют депутаты Государственной Думы. Министр строительства области Дмитрий Тепин сообщил, что созданная по поручению главы региона рабочая группа обсуждает дорожные карты, проводит встречи с дольщиками. Также он заявил, что со своими проблемами люди могут обращаться в 311-ю аудиторию в здании правительства, где их в любое время проконсультируют.