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«Странно, когда фонд заработной платы у коллектива из десяти человек составляет 120 тысяч руб»
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«Странно, когда фонд заработной платы у коллектива из десяти человек составляет 120 тысяч руб» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Прежде всего, данная мера направлена на профилактику трудовых и коммерческих конфликтов. Государство стремиться вывести некоторое количество малых предприятий из тени. Всем известно о том, что малый бизнес зачастую практикует „серые“ зарплатные схемы, зарплаты в конвертах и т.д. Странно, согласитесь, когда фонд заработной платы у коллектива из десяти человек составляет 120 тысяч руб., т.е. „подтянут“ под МРОТ. Новой мерой государство создает благоприятные условия конкуренции добросовестным налогоплательщикам.
А вот для того бизнеса, чьи владельца нарушали закон, возможны проблемы. Теперь им предстоит трансформировать свою деятельность, привести ее в соответствие с законодательством.
Я уверен, что информация, которая бы нарушала конкурентный баланс добросовестных участников рынка, личные данные и т.п. не попадут в публичный доступ. Сведения о налоговой задолженности, например, будут полезны потенциальным партнерам должника, так как в случае оплаты аванса по договору должнику, эта сумма может быть списана со счета должника в счет уплаты задолженности перед ФНС, и он не сможет исполнить свои обязательства перед покупателем».
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