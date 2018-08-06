«Странно, когда фонд заработной платы у коллектива из десяти человек составляет 120 тысяч руб»

«Прежде всего, данная мера направлена на профилактику трудовых и коммерческих конфликтов. Государство стремиться вывести некоторое количество малых предприятий из тени. Всем известно о том, что малый бизнес зачастую практикует „серые“ зарплатные схемы, зарплаты в конвертах и т.д. Странно, согласитесь, когда фонд заработной платы у коллектива из десяти человек составляет 120 тысяч руб., т.е. „подтянут“ под МРОТ. Новой мерой государство создает благоприятные условия конкуренции добросовестным налогоплательщикам.

А вот для того бизнеса, чьи владельца нарушали закон, возможны проблемы. Теперь им предстоит трансформировать свою деятельность, привести ее в соответствие с законодательством.