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Новый иск по делу о международном прокате «Смешариков» подадут в суд
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Новый иск по делу о международном прокате «Смешариков» подадут в суд 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РАПСИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Компания «Арт Пикчерс Студия», которая ранее подавала в суд Санкт-Петербурга иск о компенсации упущенной выгоды к компании «Смешарики» за международный прокат мультфильмов, намерена подать новый иск. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску компании «Арт Пикчерс Студия», основателями которой являются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Иск на сумму 126,7 млн рублей касался компенсации убытков и упущенной выгоды за международный прокат трех мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю».
"ООО «Арт Пикчерс Студия» приняла решение отозвать исковое заявление о взыскании 126 млн рублей с ООО «Смешарики» в рамках существующего иска, в связи с тем, что у нас появились новые обоснованные подозрения, которые в корне меняют суть данного спора и будут изложены в другом судебном иске", — говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.
В первом иске истец сообщил, что привлек более 150 млн рублей на производство мультфильмов и планировал возместить их, в том числе за счет зарубежного проката. Дистрибуцией на международной арене занималась компания Odin's Eye Entertainment на основании договора с ООО «Смешарики». Однако ответчик не поставил в срок мультфильмы для проката иностранному дистрибутору, в результате чего «Арт Пикчерс Студия» не получила гарантированную выгоду как правообладатель.
В группе компаний «Рики», которая занимается продвижением мультфильмов о смешариках и представляет интересы ответчика, ранее сообщали, что считают иск необоснованным. По мнению компании, международный агент ненадлежащим образом выполнил свои обязательства, и все претензии должны быть направлены в его адрес.
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