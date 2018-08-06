Ещё
Суд прекратил производство по делу «Смешариков»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.31
+0.09 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Суд прекратил производство по делу «Смешариков» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по иску компании Art Pictures Studio, основанной режиссером Федором Бондарчуком и продюсером Дмитрием Рудовским, о взыскании 126,76 миллиона рублей с фирмы «Смешарики», заключившей договор о международной дистрибуции трех полнометражных мультфильмов, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"Информация о принятом судебном акте — прекратить производство", — сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.
Как сообщалось ранее, судебное разбирательство связано с международной дистрибуцией трех полнометражных мультфильмов со «смешариками» ("Смешарики. Начало", «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю»), которой занималась компания Odin"s Eye Entertainment на основании договора, заключенного в 2016 году с ООО «Смешарики».
Компания «Арт Пикчерс Студия», будучи основным инвестором, который привлек более 150 миллионов рублей заемных средств для производства этих мультфильмов, в судебном порядке требовала компенсации убытков и упущенной выгоды.
Согласно материалам дела, в мае производство по нему приостанавливалось, поскольку в апелляционном суде оспаривался полученный «Арт Пикчерс» отказ суда первой инстанции в привлечении к разбирательству компании Odin"s Eye Entertainment в качестве соответчика. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе в начале июня.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени103
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение