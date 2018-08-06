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Компания «Аквилон-Инвест» может оставить свой проект на Петроградке
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Компания «Аквилон-Инвест» может оставить свой проект на Петроградке 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Строительная компания «Аквилон-Инвест» может заморозить реализацию своего проекта ЖК KingDOM на Лодейнопольской улице. Причина — неофициальный конфликт со спикером ЗакСа Петербурга Вячеславом Макаровым, который предлагает на месте стройплощадки открыть сквер.
О приостановке реализации проекта сообщают дольщики, пишет Stroypuls.ru. По их словам, застройщик готов вернуть вложенные ими деньги. В компании «Аквилон-Инвест» информацию по своему проекту на Петроградке не комментируют. Напомним, весной этого года Санкт-Петербургский городской суд признал недействительными принятые Законодательным Собранием Петербурга поправки в Закон о зеленых насаждениях. В соответствии с ними, четыре участка в Петроградском районе должны были стать зонами зеленых насаждений, в том числе находящийся в собственности у «Аквилон-Инвеста». В конце июля Верховный суд поддержал позицию городского суда, но, по всей видимости, застройщик решил не развивать проект.
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