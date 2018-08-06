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Девелоперы в Лимассоле могут столкнуться с дефицитом рабочей силы
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Девелоперы в Лимассоле могут столкнуться с дефицитом рабочей силы 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В Лимассоле одна за другой появляются новые высотки, еще десятки находятся в очереди на строительство. Также в городе планируется возведение первого казино-курорта, который откроется в 2021 году, пишет Cyprus Mail Online. Глава филиала строительной индустрии в Лимассоле Яннис Маркидес рассказал в интервью газете Sunsay Mail, что уже сейчас наблюдается нехватка строителей в соответствующем секторе. «Мы нуждаемся в рабочей силе. Для большинства небоскребов и для казино работы даже еще не были запущены. Предстоит огромный объем задач, поэтому нам требуются специалисты», — говорит эксперт. На данный момент спрос особенно остро ощущается в нескольких квалификационных сферах, поскольку многие проекты на стадии возведения являются новыми и непривычными для Кипра и для местной рабочей силы.
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