В Адыгее начали разработку Стратегии пространственного развития региона

В рамках планерного совещания Кабинета министров, прошедшего под руководством Главы РА Мурата Кумпилова, министры доложили о текущих процессах в отраслях.

Премьер-министр Александр Наролин доложил о начале разработки Стратегии пространственного развития региона. Она коснётся трех направлений: дорог, энергетики и газообеспечения. Курировать данную работу будет министерство экономического развития и торговли РА. На ближайшем заседании Кабинета министров ведомство детально представит весь проект.

Глава республики заострил внимание на важности всестороннего обсуждения Стратегии уже на этапе ее формирования.

«Данные вопросы необходимо выносить на обсуждение всех отраслевых министров. Чтобы все понимали, кто за что отвечает, с самого начала. К примеру, по газообеспечению у нас должно быть четкое понимание того, где у нас нехватка мощностей, что мы хотим развивать и что хотим получить в итоге. Стратегические задачи не должны разрабатываться в кулуарах одного ведомства, это должно быть решением коллегиального органа — Кабинета министров республики», — сказал Мурат Кумпилов.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся исполнения бюджета. По информации премьер-министра РА, региональный бюджет за 7 месяцев исполнен на 106,5%. Министр финансов Довлетбий Долев также отметил, что с начала года в консолидированный бюджет поступило более 7,1 млрд рублей. Это на 581 млн больше, чем за такой же период в прошлом году. Темп роста составил 108,2%.

Далее участники совещания обсудили вопросы снижения неформальной занятости. Планируются совместные проверки контрольных органов на 1168 объектах в 59 населенных пунктах. По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, на сегодняшний день на 19 тыс. уменьшилось число работающих граждан без официального трудоустройства. Под контроль взяты предприятия, использующие сезонных работников.

По информации заместителя премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, с начала года в республике насчитывалось 59 обманутых дольщиков. В течение полугода добавилось еще 5. Проблемы 45 человек удалось решить. На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков стоит 19 граждан. Глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу до конца года закрыть данную проблему в Адыгее. Поручено принимать превентивные меры в отношении всех застройщиков.