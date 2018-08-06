Минфин подготовил приказ о таможенном эксперименте в отношении купленных в Интернете товаров

Минфин разработал проект приказа о проведении эксперимента по совершенствованию порядка применения таможенных операций в отношении товаров личного пользования, купленных в зарубежных Интернет-магазинах. Документ размещён на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно приказу, Федеральная таможенная служба (ФТС) должна с 1 ноября 2018 года обеспечить в месте международного почтового обмена Москва — Внуково проведение таможенных операций в соответствии с порядком использования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Под эксперимент подпадут товары личного пользования, приобретаемые физлицами и пересылаемые в международных почтовых отправлениях.

Также ФТС поручено обеспечить осуществление эксперимента по проведению таможенных операций в соответствии с порядком использования в качестве пассажирской таможенной декларации документов, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования, с применением ЕАИС.