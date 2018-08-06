О разграблении базы орловского транспортного предприятия сняли фильм

Активистами движения «Без Ям Орловщина» снят большой материал на базе обанкротившегося МУ «Автотранспортное предприятие Орла».

Из помещений пропали некоторые станки, исчезли запчасти и цветной металл. Автобусы, которые совсем недавно возили пассажиров, разодраны и разобраны, у некоторых исчезли двигатели. Опечатан только один склад, остальные помещения и территория свободны для доступа посторонних. Авторы ролика задаются вопросом, почему нет обращения в правоохранительные органы . Власти города и врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова упрекают в бездействии.

Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Сергей Саврасов. Сотрудников предприятия уволили. Задолженность по зарплате и пособиям они выбивали несколько месяцев. В июле 2018 объявлены торги по продаже имущества банкрота. В перечне 15 зданий, закрытая стоянка, земельный участок площадью более 3 гектаров и еще ряд позиций. Стартовая цена — 127,7 млн рублей. Торги состоятся 30 августа.

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