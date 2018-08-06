Ещё
В России проведут эксперимент по автоуплате пошлин на интернет-покупки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.03
–0.28 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В России проведут эксперимент по автоуплате пошлин на интернет-покупки 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Эксперимент по внедрению системы, при которой пошлина на зарубежные покупки в интернете оплачивается автоматически и человеку не нужно отдельно идти и делать платеж, может стартовать в России с 1 ноября 2018 года, следует из проекта приказа Минфина.
"ФТС России обеспечить с 1 ноября 2018 года … проведение эксперимента по применению порядка совершения таможенных операций в отношении ввозимых товаров для личного пользования, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках и пересылаемых в международных почтовых отправлениях в рамках международной электронной торговли", — говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, сказано в проекте.
В настоящее время пошлина взимается в отношении зарубежных интернет-покупок, стоимость которых превышает 1000 евро и вес более 31 килограмма.
Суть эксперимента заключается в том, что возможность уплаты пошлины будет возможна во время заказа на сайте, пояснял ранее замминистра финансов Илья Трунин. Далее уполномоченный экономический оператор уже будет заниматься таможенным отправлением и перечислять платежи за эту посылку в бюджет. Трунин сообщал, что министерство планирует сделать на первых порах таким оператором "Почту России". Она будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими, где покупатель заявил реальную стоимость покупки, пояснял первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.
Оценку результатов этого эксперимента ФТС проведет до 10 декабря и представит их Минфину, следует из проекта приказа.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени106
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян846
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую3
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение