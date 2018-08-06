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Британцы получат 50-процентную скидку на аттракционы в обмен на пластиковые бутылки
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Британцы получат 50-процентную скидку на аттракционы в обмен на пластиковые бутылки 

ТАСС 31 минуту назад
Производитель напитков Coca-Cola установит автоматы по приему пустых пластиковых бутылок из-под напитков в четырех самых популярных локациях Merlin Entertainments (компания управляет 127 достопримечательностями, 19 гостиницами и 7 курортными зонами в 27 странах) в Великобритании. За отправленную на переработку бутылку можно будет получить 50-процентную скидку на посещение одного из 30 британских парков развлечений Merlin, среди которых Alton Towers Resort, Thorpe Park, Chessington World of Adventures и тематический парк Леголенд. Акция действует до 19 октября. Об этом сообщается на портале Sustainable Brands.
"Вступив в партнерство с Merlin Entertainments, мы надеемся напомнить людям, насколько ценны их пустые пластиковые бутылки, — рассказал вице-президент и генеральный директор Coca-Cola European Partners Линдерт ден Холландер. — Все наши бутылки могут быть переработаны. И мы намерены получать их как можно больше, чтобы они превращались не в мусор, а в новую тару".
Инициативе предшествовало исследование Coca-Cola, которое показало, что 64% британцев сдавали бы больше тары, если бы их за это вознаграждали.
По словам генерального менеджера Coca-Cola в Великобритании Йона Вудса, объем бутылки в автомате уменьшается на 90%, поэтому в него вмещается больше отходов. К тому же в аппарате тара не загрязняется другими отходами, поэтому после ее проще перерабатывать.
Как сообщает издание The Environmental Leader, схожую систему компания уже опробовала в США. Coca-Cola установила два автомата в Сиэтле в преддверии Специальной Олимпиады США (спортивные состязания для детей и взрослых с ограниченными интеллектуальными возможностями). Машины принимают ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. Каждые вырученные 5 центов жертвуются в пользу мероприятия.
В прошлом году Coca-Cola запустила новую устойчивую стратегию в области упаковки в Великобритании. Компания планирует к 2020 году повысить долю переработанного пластика в составе бутылок, продаваемых в Соединенном Королевстве, с 25% до 50% Одна из самых масштабных целей Coca-Cola до 2030 года — ежегодно перерабатывать столько же бутылок и банок, сколько производит в мире.
Материал предоставлен проектом "+1"
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