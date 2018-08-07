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Мошенники в Калининграде. В квартиры пожилых горожан стучатся лжесотрудники пенсионного фонда.
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Мошенники в Калининграде. В квартиры пожилых горожан стучатся лжесотрудники пенсионного фонда. 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сотрудники пенсионного фонда предупреждают жителей региона быть осторожными. По квартирам пожилых калининградцев ходят мошенники и представляются сотрудниками их организации. Как сообщают в пенсионном фонде, схемы могут варьироваться в зависимости от возраста потенциальной жертвы и изобретательности мошенников. Но в большинстве случаев их суть сводится к следующему: предъявив поддельное удостоверение, они пытаются узнать персональные данные. Будьте бдительными при общении с незнакомцами, которые приходят в ваш дом и следуйте несложным правилам — говорится в сообщении. Если к вам постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои документы. Не подписывайте, не глядя, никаких бумаг и ни в коем случае не передавайте им свои деньги.
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