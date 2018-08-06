В Калининграде мошенники ходят по квартирам пенсионеров и представляются сотрудниками ПФР

В Калининграде к пенсионерам приходят мошенники, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда . Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.

Обманщики показывают поддельное удостоверение. Это делается, чтобы узнать персональные данные пенсионера. В ведомстве отметили, что после этого мошенники могут пытаться перевести чужие средства на свои счета.

ПФР предостерегает калининградцев от того, чтобы пускать в дом незнакомых людей или показывать им документы. Нельзя подписывать любые бумаги не глядя или передавать свои деньги.

"Сотрудники Пенсионного фонда любую работу с населением ведут только в клиентских службах. Специалисты без надобности не обзванивают и не ходят по домам пенсионеров, за исключением случаев, когда гражданин самостоятельно не может добраться до управления Пенсионного фонда, предварительно обратившись в пенсионный отдел с просьбой посещения на дому", — отметили в ПФР.