В малоархангельских магазинах нашли 30 килограммов просрочки

Малоархангельское районное потребительское общество привлечено к административной ответственности в виде предупреждения за нарушение регламентов о безопасности пищевых продуктов.

В 17 магазинах РАЙПО были обнаружены рыба, колбасы и полуфабрикаты, которые представляют угрозу для потребителей. Часть товаров оказалась просрочена, на некоторых отсутствовала маркировка производителя, другие имели явные признаки повторного замораживания после разморозки. Всего 30 килограммов небезопасной продукции снято с реализации, сообщает управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.