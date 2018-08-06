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В малоархангельских магазинах нашли 30 килограммов просрочки
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В малоархангельских магазинах нашли 30 килограммов просрочки 

РИА 57 9 часов назад
Фото: РИА 57
Малоархангельское районное потребительское общество привлечено к административной ответственности в виде предупреждения за нарушение регламентов о безопасности пищевых продуктов.
В 17 магазинах РАЙПО были обнаружены рыба, колбасы и полуфабрикаты, которые представляют угрозу для потребителей. Часть товаров оказалась просрочена, на некоторых отсутствовала маркировка производителя, другие имели явные признаки повторного замораживания после разморозки. Всего 30 килограммов небезопасной продукции снято с реализации, сообщает управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Сообщение В малоархангельских магазинах нашли 30 килограммов просрочки появились сначала на РИА 57.
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