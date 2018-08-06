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По линии Минсельхоза республики в Адыгее будет сдано два объекта
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По линии Минсельхоза республики в Адыгее будет сдано два объекта 

АиФ Адыгея 9 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
На планерном совещании Кабинета министров РА глава РА Мурат Кумпилов заслушал доклад министра сельского хозяйства РА Юрия Петрова.
По информации руководителя ведомства, в ауле Мафэхабль завершено строительство водовода, а станице Абадзехской — газопровода высокого давления. Оба объекта строились по поручению Главы республики в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость водовода протяженностью более 6 км составила свыше 10,8 млн рублей. Строительство почти 45 км газопровода обошлось более чем в 79,6 млн рублей.
Глава республики отметил, что в этих объектах давно нуждались жители населенных пунктов. И сегодня важно, чтобы в кратчайшие сроки граждане смогли провести к себе в дома газо— и водопроводы.
В ходе совещания министр сельского хозяйства также доложил о завершении уборочной страды. По предварительным данным, в республике собрано свыше 452,7 тыс. тонн озимых и яровых культур.
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