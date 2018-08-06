Василий Голубев на заседании областного координационного совещания по обеспечению правопорядка поручил главам районов вовлекать казаков в работу по выявлению санкционной…

За первое полугодие 2018 года уничтожено более 20 тонн запрещенных товаров в зоне таможни и более 100 кг на границе, об этом в своем отчете рассказал и. о. начальника Южного таможенного управления Виктор Коптенко

Напомним, что в 2014 году в силу вступил указ президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под санкции попали молочка, мясные и рыбная продукция.

В 2015 году был зафиксирован рост теневых поставок, в связи с этим санкционную продукцию стали уничтожать.