Ещё
Василий Голубев на заседании областного координационного совещания по обеспечению правопорядка поручил главам районов вовлекать казаков в работу по выявлению санкционной…
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.54
$
63.80
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.90
+0.02 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Василий Голубев на заседании областного координационного совещания по обеспечению правопорядка поручил главам районов вовлекать казаков в работу по выявлению санкционной… 

Деловое сообщество 9 часов назад
За первое полугодие 2018 года уничтожено более 20 тонн запрещенных товаров в зоне таможни и более 100 кг на границе, об этом в своем отчете рассказал и. о. начальника Южного таможенного управления Виктор Коптенко
Напомним, что в 2014 году в силу вступил указ президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под санкции попали молочка, мясные и рыбная продукция.
В 2015 году был зафиксирован рост теневых поставок, в связи с этим санкционную продукцию стали уничтожать.
Деловое сообщество: последние новости
На стыке границ и десятилетий: блошиный рынок в центре Ростова по-прежнему не могут разогнать В Ростовской области 300 ветеранам помогли сделать ремонт Неустойку в 119 млн рублей хотят взыскать в генподрядчика «Ростов-Арены»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение