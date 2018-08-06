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Мэрия ждёт предложений, как лучше застроить Тверицы
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Мэрия ждёт предложений, как лучше застроить Тверицы 

76.ru 9 часов назад
Фото: 76.ru
В Тверицах может начаться стройка
Тверицкую набережную всё-таки будут застраивать. Но немного в другом месте, а не там, где собирались воткнуть микрорайон 17-этажных высоток.
Мэрия Ярославля ждёт предложений по проекту планировки и межевания участка от Тверицкой набережной до улицы Стопани, рядом с церковью Софии Премудрости Божией в Савине.
Речь идёт о планировки этой территории
— Предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.
Проект планировки территории представляет из себя документацию застроенной или предполагаемой к застройке территории. В нём отражаются границы уже существующих объектов.
Напомним, от застройки высотками в микрорайоне рядом с Тверицами отказались окончательно.
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