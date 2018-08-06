Ещё
В Тамбове выявили более 100 самостроев на теплосетях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.54
$
63.80
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Тамбове выявили более 100 самостроев на теплосетях 

РИА Недвижимость 8 часов назад
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости/Прайм. «Квадра» выявила более 100 незаконно построенных объектов на теплосетях в Тамбове, сообщает компания.
"Тамбовский филиал «Квадры» провел проверку охранных зон тепловых сетей. По ее результатам энергетики выявили более 100 объектов, расположенных на теплотрассах компании без учета требований строительных норм и правил", — говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, при установке заборов, павильонов и других конструкций, собственники не учитывают расположение подземных коммуникаций, что приводит к нарушению охранных зон тепловых сетей. Незаконная стройка блокирует проведение работ на теплотрассах. Энергетикам приходится тратить время на поиск собственников и перенос либо ликвидацию объектов.
Кроме того, в охранных зонах коммуникаций не должно быть высаженных деревьев и кустарников.
Согласно строительным нормам, расстояние охранных зон тепловых сетей рассчитывается в зависимости от способа прокладки и диаметра трубопровода. В Тамбове это расстояние варьируется от 3 до 7 метров от теплосети до объекта.
"Квадра" (ранее ТГК-4) работает в десяти областях Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, 278 котельных, тепловые сети общей протяженностью более 5 тысяч километров. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,86 ГВт, тепловая — 13457,2 Гкал.ч.
РИА Недвижимость: последние новости
Медведев поручил внести предложения о развитии деревянного домостроения Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов Швейцарский химконцерн Sika в I полугодии увеличил чистую прибыль на 11%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение