В Тамбове выявили более 100 самостроев на теплосетях

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости /Прайм. «Квадра» выявила более 100 незаконно построенных объектов на теплосетях в Тамбове, сообщает компания.

"Тамбовский филиал «Квадры» провел проверку охранных зон тепловых сетей. По ее результатам энергетики выявили более 100 объектов, расположенных на теплотрассах компании без учета требований строительных норм и правил", — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, при установке заборов, павильонов и других конструкций, собственники не учитывают расположение подземных коммуникаций, что приводит к нарушению охранных зон тепловых сетей. Незаконная стройка блокирует проведение работ на теплотрассах. Энергетикам приходится тратить время на поиск собственников и перенос либо ликвидацию объектов.

Кроме того, в охранных зонах коммуникаций не должно быть высаженных деревьев и кустарников.

Согласно строительным нормам, расстояние охранных зон тепловых сетей рассчитывается в зависимости от способа прокладки и диаметра трубопровода. В Тамбове это расстояние варьируется от 3 до 7 метров от теплосети до объекта.