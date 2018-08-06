Житель Коптева благодаря Мосжилинспекции получил перерасчет платы за воду

Житель дома 40А в проезде Черепановых пожаловался в Мосжилинспекцию на отказ управляющей организации (УО) учитывать показания индивидуальных приборов учета. До этого УО начисляла плату по нормативу потребления.

При осмотре жилищные инспекторы установили, что в квартире заявителя установлены приборы учета холодной и горячей воды, которые находятся в исправном состоянии, и срок их проверки еще не подошел. Об этом сообщил представитель ведомства.

«При обращении в управляющую организацию заявитель выяснил, что из-за длительного непредставления показаний приборов учета (с мая 2017 года) изменился порядок начисления платы. Рассчитывать стали по нормативу потребления. При этом в ноябре 2017 года сняты контрольные показания ИПУ, а перерасчет платы не произведен», — рассказывает специалист ведомства.

Мосжилинспеция обязала управляющую организацию провести перерасчет платы за холодное и горячее водоснабжение (с мая по ноябрь 2017 года) с учетом фактических показаний ИПУ. Сумма перерасчета за данный период составила 3 тысячи 436 рублей. (ск)