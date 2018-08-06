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Житель Коптева благодаря Мосжилинспекции получил перерасчет платы за воду
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Житель Коптева благодаря Мосжилинспекции получил перерасчет платы за воду 

Управа района Коптево города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Житель дома 40А в проезде Черепановых пожаловался в Мосжилинспекцию на отказ управляющей организации (УО) учитывать показания индивидуальных приборов учета. До этого УО начисляла плату по нормативу потребления.
При осмотре жилищные инспекторы установили, что в квартире заявителя установлены приборы учета холодной и горячей воды, которые находятся в исправном состоянии, и срок их проверки еще не подошел. Об этом сообщил представитель ведомства.
«При обращении в управляющую организацию заявитель выяснил, что из-за длительного непредставления показаний приборов учета (с мая 2017 года) изменился порядок начисления платы. Рассчитывать стали по нормативу потребления. При этом в ноябре 2017 года сняты контрольные показания ИПУ, а перерасчет платы не произведен», — рассказывает специалист ведомства.
Мосжилинспеция обязала управляющую организацию провести перерасчет платы за холодное и горячее водоснабжение (с мая по ноябрь 2017 года) с учетом фактических показаний ИПУ. Сумма перерасчета за данный период составила 3 тысячи 436 рублей. (ск)
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