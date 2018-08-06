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Памятник Ленину в Челябинске не отремонтируют ко Дню Города
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Памятник Ленину в Челябинске не отремонтируют ко Дню Города 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что нет цели завершить ремонт памятника Ленину на площади Революции в Челябинске именно ко Дню города, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
По документам работы планируется завершить лишь к 30 октября. Мэр заявил, что действовать на объекте может лишь организация, которая имеет соответствующую лицензию. Тем не менее, градоначальник признал, что состояние памятника находится в плохом состоянии. Однако менять подрядчика пока не будут.
Напомним, что на реконструкцию памятника выдели 15 миллионов рублей, что вызывало у многих челябинцев недовольство — люди посчитали, что эти средства надо было направить на решение более важных задач.
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