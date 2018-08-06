Памятник Ленину в Челябинске не отремонтируют ко Дню Города

Глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что нет цели завершить ремонт памятника Ленину на площади Революции в Челябинске именно ко Дню города, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

По документам работы планируется завершить лишь к 30 октября. Мэр заявил, что действовать на объекте может лишь организация, которая имеет соответствующую лицензию. Тем не менее, градоначальник признал, что состояние памятника находится в плохом состоянии. Однако менять подрядчика пока не будут.

Напомним, что на реконструкцию памятника выдели 15 миллионов рублей, что вызывало у многих челябинцев недовольство — люди посчитали, что эти средства надо было направить на решение более важных задач.