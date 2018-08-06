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Глава Ингушетии заявил, что новые медучреждения позволили снизить материнскую смертность
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Глава Ингушетии заявил, что новые медучреждения позволили снизить материнскую смертность 

ТАСС 8 часов назад
МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Строительство социальных объектов при помощи федерального центра позволило Ингушетии снизить показатели общей, материнской и младенческой смертности, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Благодаря федеральному центру мы за пять лет построили онкологический диспансер, перинатальный центр, детскую больницу и ряд других объектов, которые позволили достигнуть хороших результатов. Мы занимаем последнее место в стране по общей смертности, примерно на 20% снизили смертность из-за новообразований, к нулю сведена за два года материнская смертность и на 27% снижена младенческая смертность", — отметил глава региона по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
Вместе с тем, по словам Евкурова, остается ряд проблемных вопросов относительно совершенствования медицинской инфраструктуры. «Это строительство новых зданий для районных и городских больниц, которые находятся в приспособленных помещениях, а также строительство многопрофильной больницы и психоневрологического диспансера. В этом плане мы находим полное понимание в социальном блоке правительства. Уже в этом году начинается строительство новых корпусов для Сунженской районной больницы», — отметил Евкуров.
По информации Минздрава РФ, самый низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии (3,2 случая на 1 тыс. человек), Чечне (4,6), Ямало-Ненецком автономном округе (4,9), Дагестане (5,1), Ханты-Мансийском АО (6,2).
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