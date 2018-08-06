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Эксперимент по автоуплате пошлин на интернет‐покупки проведут в России
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Эксперимент по автоуплате пошлин на интернет‐покупки проведут в России 

360tv.ru 8 часов назад
Эксперимент по внедрению системы автоматической уплаты пошлин на зарубежные покупки в интернете может стартовать в России с 1 ноября 2018 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Минфина.
Суть эксперимента заключается в том, что пошлину можно будет оплатить одновременно с заказом на сайте. Затем экономический оператор займется таможенным отправлением и перечислит платеж за эту посылку в бюджет. Минфин планирует сделать на первых порах таким оператором «Почту России».
Эксперимент будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Оценку результатов этого эксперимента ФТС проведет до 10 декабря.
В настоящее время пошлина взимается в отношении зарубежных интернет-покупок, стоимость которых превышает 1000 евро и вес более 31 килограмма.
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