Эксперимент по автоуплате пошлин на интернет‐покупки проведут в России

Эксперимент по внедрению системы автоматической уплаты пошлин на зарубежные покупки в интернете может стартовать в России с 1 ноября 2018 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Минфина.

Суть эксперимента заключается в том, что пошлину можно будет оплатить одновременно с заказом на сайте. Затем экономический оператор займется таможенным отправлением и перечислит платеж за эту посылку в бюджет. Минфин планирует сделать на первых порах таким оператором « Почту России ».

Эксперимент будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Оценку результатов этого эксперимента ФТС проведет до 10 декабря.

В настоящее время пошлина взимается в отношении зарубежных интернет-покупок, стоимость которых превышает 1000 евро и вес более 31 килограмма.