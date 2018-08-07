Названа дата введения пошлин на зарубежные покупки

С 1 ноября в России в тестовом режиме заработают новая система пошлин для физических лиц при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте приказа о проведении эксперимента, уже опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно этому приказу, с 1 ноября Федеральная таможенная служба должна обеспечить в международном почтовом обменнике Москва-Внуково проведение таможенных операций в соответствии с порядком использования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). В эксперименте примут участие товары личного пользования в международных почтовых отправлениях, приобретённые физическими лицами.

На данный момент в России можно без пошлины получать заказы из иностранных онлайн-магазинов стоимостью не более 1000 евро в месяц и весом менее 31 кг. При превышении лимита пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за один кг. По договору в рамках ЕАЭС (Евразийскому экономическому союзу) максимальную стоимость беспошлинных посылок планируется снизить до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года.

В июне стало известно, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину ввести пошлину на все покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Предложение ФТС предусматривает снижение пошлины с 30% до 20%, но платиться она будет со всех заказов в зарубежных интернет-магазинах. Рассматривается также комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. При этом предлагается применять к личным посылкам требования как к коммерческим партиям товаров. Такую систему предлагается ввести с 2020 года.