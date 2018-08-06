Власти Ленобласти просят банки снизать ставки по ипотеке для обманутых дольщиков

С предложением рассмотреть такую возможность глава Комитета госстройнадзора и госэкспертизы региона Денис Горбунов обратился к представителям банковского сообщества в ходя совещания, которое провел заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин

«Ко мне регулярно обращаются пострадавшие участники долевого строительства с просьбой посодействовать в этом вопросе. У людей и так сложная ситуация, объект, в котором они приобрели квартиру может не сдаваться годами, а платить проценты приходится все равно», — сообщил он.

Представители банковского сообщества сообщили, что идут навстречу обманутым дольщикам, но все вопросы решаются индивидуально, универсального рецепта быть не может.

«Я понимаю, что вопрос сложный и сейчас вы отметить не можете, но я прошу рассмотреть его, и проявить лояльность к клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — подчеркнул Денис Горбунов.