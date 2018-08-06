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Власти Ленобласти просят банки снизать ставки по ипотеке для обманутых дольщиков
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Власти Ленобласти просят банки снизать ставки по ипотеке для обманутых дольщиков 

АСН-Инфо 8 часов назад
Фото: АСН-Инфо
С предложением рассмотреть такую возможность глава Комитета госстройнадзора и госэкспертизы региона Денис Горбунов обратился к представителям банковского сообщества в ходя совещания, которое провел заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
«Ко мне регулярно обращаются пострадавшие участники долевого строительства с просьбой посодействовать в этом вопросе. У людей и так сложная ситуация, объект, в котором они приобрели квартиру может не сдаваться годами, а платить проценты приходится все равно», — сообщил он.
Представители банковского сообщества сообщили, что идут навстречу обманутым дольщикам, но все вопросы решаются индивидуально, универсального рецепта быть не может.
«Я понимаю, что вопрос сложный и сейчас вы отметить не можете, но я прошу рассмотреть его, и проявить лояльность к клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — подчеркнул Денис Горбунов.
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