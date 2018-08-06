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Госадмтехнадзор Подмосковья заставил привести в порядок более 3 тыс. объектов за июль
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Госадмтехнадзор Подмосковья заставил привести в порядок более 3 тыс. объектов за июль 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье по итогам работы инспекторов территориального отдела Госадмтехнадзора в июле ликвидировано 3,1 тысячи нарушений чистоты, порядка и благоустройства, сообщила в понедельник главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
«Всего инспекторским составом проверено более 5 тысяч объектов. Нарушителям выдано около 2 тысяч предписаний об устранении административных правонарушений. Еще более 1,2 тысяч нарушений были оперативно устранены в процессе рассмотрения материалов административных дел, что послужило основанием для снижения размера административной ответственности», — сказала Витушева.
Она подчеркнула, что в рамках проделанной работы приведено в порядок свыше 1,3 тысячи дворовых территорий, 350 контейнерных площадок, 270 торговых объектов, свыше 230 улиц и площадей, 240 мест массового отдыха: пляжи, места отдыха у воды. Приведены в соответствие с требованиями норм и правил чистоты, порядка и благоустройства свыше 160 мест проведения земляных и ремонтных работ и около 120 стройплощадок и прилегающих к ним территорий.
«В результате проведенной работы нарушителям выписано 643 предупреждения и назначены штрафы на сумму свыше 40 миллионов рублей», — добавила Витушева.
Она отметила, что поддержание территорий муниципальных образований и расположенных на них объектов в соответствии с нормами чистоты и благоустройства — требование губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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