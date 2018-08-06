BHP Billiton планирует развивать производство кобальта

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton планирует развитие производства кобальта, используемого в аккумуляторных батареях, на фоне развития электрического автотранспорта, пишет Bloomberg

EPA-EFE/TRACEY NEARMY

Подразделение BHP Billiton в Западной Австралии Nickel West Operation нацелилась на то, чтобы до конца следующего года продать 90% своей продукции в секторе аккумуляторных батарей. Компания успешно прошла лабораторные испытания по добавлению производства сульфата кобальта вместе со специализированным никелевым продуктом.

По словам главы компании Эдуарда Хегеля, теперь специалисты компании сосредоточены не на производстве кобальта, а на чистоте конечного продукта. Он также отметил, что компания теперь нацелена на продвижение с испытаниями на мини-перерабатывающем заводе.

В то время как сульфат кобальта — химическая форма металла, используемого в автомобильных аккумуляторах и бытовой электронике, в этом году подвергся ценовому давлению, цены остаются намного выше, чем два года назад, и в начале 2020-х годов существует риск возникновения кризиса кобальта из-за роста спроса на электромобили.

В BHP уже начали ускорять планы по расширению производства сульфата никеля и рассмотрит утверждения о снижении добычи до 200 тыс. тонн в год, что сделало бы Nickel West крупнейшим в мире заводом. По словам Хегеля, цель подкрепляется сдвигом сектора электромобилей в сторону использования более крупных батарей, которые содержат большее количество никеля.

Рост спроса на кобальт

В рамках этой операции также изучаются долгосрочные варианты комбинирования материалов кобальта и никеля с целью разработки катодных прекурсоров, промежуточного продукта в цепочке поставок аккумуляторных батарей, заявил Хегель, посетивший клиентов в Азии в апреле.

Аналитики Citigroup заявили в июне, что BHP, которая ранее сообщала, что планирует продать подразделение Nickel West, может смягчить свою позицию, чтобы сохранить некоторое влияние в отрасли.