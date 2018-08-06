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Разработчик беспилотных автобусов Matrёshka закрыт — ранее он получил до 200 млн рублей в виде гранта
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Разработчик беспилотных автобусов Matrёshka закрыт — ранее он получил до 200 млн рублей в виде гранта 

RB.ru 8 часов назад
Фото: RB.ru
Четыре экземпляра транспортных средств были переданы в Московский политехнический университет, уточняется в сообщении.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что компании-партнеры проекта ВИТА-МСК, ТД «Тракт», «Спецстройсервис» и «Визиллект сервис» подали иски в Арбитражный суд.
ВИТА-МСК, ТД «Тракт» и «Спецстройсервис» связаны со строительством завода разрабатывающей платформу группы компаний Volgabus во Владимирской области, а «Визиллект сервис» работал над проектом Matrёshka.
Среди заявлений в суд, в том числе присутствует иск о банкротстве инициатора проекта, «дочки» Volgabus, ООО «Бакулин Моторс Групп», отмечается в публикации. Всего сумма задолженности БМГ перед компаниями составляет от 600 тысяч до 4,7 млн рублей.
В компании «Визиллект сервис» рассказали Drom.ru, что не смогли договориться с руководством БМГ о досудебном погашении задолженности.
Volgabus работает над созданием беспилотного транспорта с 2014 года.
В 2016 году беспилотный «смартбус» Matrёshka был представлен на стенде «Сбербанка» в рамках XV Международного инвестиционноого форума в Сочи.
В прошлом году правительство одобрило выделение гранта проекту Matrёshka. По данным Агентства стратегических инициатив, размер выплат составил до 200 млн рублей.
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