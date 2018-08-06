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На капитальный ремонт тепловых сетей в Твери выделят дополнительные средства
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На капитальный ремонт тепловых сетей в Твери выделят дополнительные средства 

tvernews.ru 7 часов назад
6 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Обсуждались вопросы, связанные с финансированием сфер коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, внедрением электронного документооборота в органах госвласти, развитием архивного дела.
На заседании принято решение о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт тепловых сетей в Твери. На эти цели из областного бюджета направят 98,3 млн рублей. Общее финансирование работ, с учетом ранее выделенных средств, составит 103,4 млн рублей. Планируется провести ремонт на 112 участках протяженностью 12 км.
В 2018 году на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в Тверской области из регионального бюджета направлено более 75,8 млн рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей.
В муниципалитетах идёт реконструкция и строительство объектов ТЭК. В частности, в Рамешках — реконструкция котельной, в с. Кушалино Рамешковского района, д. Фабрика Максатихинского района, п. Костюшино Андреапольского района — строительство новых котельных, в д. Ручьи Конаковского района — вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения.
Запланировано строительство теплогенераторной для детского сада в с. Медное Калининского района. Кроме того, будет проведён ремонт четырёх котельных в Западнодвинском, Лесном, Максатихинском районах и теплосетей в разных муниципалитетах.
Всего в составе фондов ЖКХ Тверской области — более 1900 км тепловых 6000 водопроводных и 2500 канализационных сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников. Уже проведены обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, гидравлические испытания и диагностика тепловых сетей, в котельных идёт создание запасов топлива. Работают региональная и муниципальные комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, ведутся выездные проверки.
В настоящее время готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду составляет свыше 60%, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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