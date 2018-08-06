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Ничья земля. Участок в центре Нижнего Новгорода не отдали под детский сад
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Ничья земля. Участок в центре Нижнего Новгорода не отдали под детский сад 

nn.ru 7 часов назад
Фото: nn.ru
Нам показалось странным, что при всем дефиците на землю в центре Нижнего Новгорода, довольно большая территория зарастает сорными деревьями, лопухами и крапивой. Что-то на ней начинали строить лет 20 назад, да так и бросили. Единственные обитатели этой теперь уже труднопроходимой чащи — разного рода асоциальные личности. Корреспонденты NN.ru поинтересовались в городской администрации, как лакомый кусок земли дошел до такого состояния.
История участка тянется аж с 1991 года, и решение по нему принимал еще исполнительный комитет Нижегородского городского совета народных депутатов (тогдашняя мэрия). Земля в квартале в границах улиц М. Горького, Трудовой, Ковалихинской была предоставлена в постоянное пользование Комитету по физической культуре и спорту облисполкома (сейчас — региональное министерство спорта).
Участок предназначался для строительства восьми многоквартирных домов — №№ 1–8 по генплану. Условие — снос старого деревянного жилья и расселение жильцов. С этим более-менее справились. В помощь себе чиновники взяли ООО «Фирма „Альтернатива“ — в 1995 году с ними заключили договор о совместной деятельности.
Общими усилиями и крайне медленными темпами до 2002 года построили дома №№ 4,5,6. Дом № 3 (площадью 1,2 тыс. кв. м) пребывал в статусе долгостроя до 2010 года, пока не был введен в эксплуатацию решением суда. Для домов №№ 1 и 2 начали рыть котлован, и на этом стройка остановилась лет на 10.
В конце концов в 2014 году мингосимущество отобрало у областного министерства спорта и молодежной политики право бессрочно пользоваться этой землей. »Фирма Альтернатива» подала в инвестсовет при губернаторе Валерии Шанцеве заявку на тот же участок земли для строительства трех домов, но получила отказ. Администрация Нижнего Новгорода тоже обратилась к губернатору с просьбой расторгнуть отношения с фирмой на этой земле.
— Строительство не ведется несколько лет, с гражданами заключались договоры не в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», строительная площадка находится в ненадлежащем состоянии, денежных средств у застройщика не имеется, — пояснили корреспонденту NN.ru в городском департаменте строительства. — Учитывая сложившийся дефицит обеспеченности квартала в районе улиц Максима Горького — Трудовая — Ковалихинская детскими дошкольными учреждениями, предлагалось размещение детского сада на земельных участках, ранее предусмотренных для строительства жилых домов. Правительством Нижегородской области было отказано администрации Нижнего Новгорода в данном вопросе ввиду обременения правами третьих лиц.
Кстати, по данным Росреестра, права владения на эти участки не зарегистрированы. По крайней мере по документам земля — ничья. Но обременена правами третьих лиц. И даже такая редкость — свободный кусок земли в двух километрах от Кремля — не может подвигнуть никого распутать этот юридический клубок. А пока нет ни жилых домов, ни детского сада, а есть место отдыха для бомжей, алкоголиков и наркоманов.
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