«Красный Октябрь» вывел налоги из Волгоградской области из-за конфликта с чиновниками

Напомним, этим термином Герасименко называет собственное уголовное преследование, а также претензии к его предприятию фискальных и других надзорных органов, появившихся практически одновременно.

Отвечая на вопросы волгоградских журналистов, Дмитрий Герасименко объяснил провальную динамику финансовых показателей ВМК, показанную в открытой отчетности. Так, прибыль ВМК получил только в 2015 году, а в 2016 (данные за 2017 пока не опубликованы — прим. «ФедералПресс») получил убыток более 1,6 млрд рублей. При этом выручка предприятия в сравнении с 2014 годом снизилась более чем вдвое — с 15,2 млрд до 7,4 млрд По данным отраслевой ассоциации «Спецсталь», «Красный Октябрь» только увеличивает производство нержавеющей стали.

«Ни для кого не секрет, что управляющая компания холдинга «Красный Октябрь» находится в городе Москве. Это торговый дом металлургического завода. Все денежные потоки сконцентрированы в управляющей компании, она забирает готовую продукцию, а предприятие платит только за переработку. Вы видите в виде цифр выручки — это только цифры оказанных услуг. Это, безусловно, снижение налоговой базы Волгоградской области. Основные налоги «Красный Октябрь» платит в Москве и Златоусте (Челябинская область, где Герасименко контролирует «Златоустовский электрометаллургический завод» — прим. «ФедералПресс»). После открывшихся гонений со стороны Бочарова (Андрея, губернатора региона — прим. «ФедералПресс») и компании мы вывели все потоки в другие регионы, где у нас есть поддержка и областных властей, и губернаторов, и где у нас нормальные инвестиционные привлекательные условия», — заявил подследственный бизнесмен.

Напомним, обыски на предприятии и другие следственные действия начались в апреле 2016 года. При этом по словам Дмитрия Герасименко, группа «Красный Октябрь» никогда не была убыточна — если смотреть совокупно.

Одновременно Герасименко заявил, что двухмесячный вынужденный простой, на который комбинат обрекла межведомственная комиссия, принес ВМК убытки около 700 млн рублей. Хотя, по его мнению, не было «никаких оснований для остановки производства» дольше, чем на три недели, то есть на время мундиаля.

Как ранее писал «ФедералПресс», после того как ВМК утратил контроль над так называемой «баррикадской площадкой» «Красного Октября», несколько сотен сотрудников оказались в непонятной для них ситуации и были вынуждены пойти на протестные акции.